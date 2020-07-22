Медик спрогнозировала, когда появится вакцина от COVID-19

Она предполагает, что вакцина на первых этапах может быть в ограниченном количестве.

Вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 может появиться в следующем году.

Такой прогноз в интервью «Обозревателю» сделала заведующая кафедры детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха.

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«Я думаю, вакцина может быть в следующем году. В начале года она появится в тех странах, которые ее разрабатывают, для других стран – уже позже, где-то через год, не раньше», – сказала врач.

При этом она допускает, что вакцина на первых этапах может быть в ограниченном количестве.

«Даже если начнется производство, все равно вакцины не будет сразу очень много и для всех. Возможно, на первых порах будет только для медработников, у которых больше контактов, если они не инфицированы. Потому что это вопрос, сколько из нас останутся неинфицированными через пол года-год», – добавила Волоха.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, китайская векторная вакцина от COVID-19 показала низкую эффективность у пожилых людей. Ученые предполагают, что для них может потребоваться дополнительная вакцинация.

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