Американский сенатор обвинил Китай в попытках замедлить разработку вакцины от COVID-19 на Западе

Сенатор отметил, что Китай саботирует разработку вакцины в США, Великобритании и Европе.

Американский сенатор Рик Скотт заявил, что у США есть доказательства попыток Китая саботировать и тормозить на Западе процесс разработки вакцины от коронавируса.

Об этом сенатор-республиканец от Флориды заявил в эфире BBC Andrew Marr Show, пишет Громадське.

«Мы должны создать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать и тормозить нас», — отметил он.

Скотт уточнил, что доказательства он получил от разведывательного сообщества и вооруженных сил. Сам он входит в комитет по вооруженным силам и национальной безопасности. Говорить подробнее сенатор не стал.

«Есть вещи, которые я не могу обсуждать... Мне дают информацию», — сказал Скотт.

Сенатор отметил, что Китай саботирует разработку вакцины в США, Великобритании и Европе.

«Если Англия и США первыми сделают это (вакцину — ред.), мы поделимся. Коммунистический Китай не будет делиться», — добавил он.

Читайте такжеБразилия перестала обновлять информацию о количестве больных коронавирусом

Напомним, в начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о существовании доказательств того, что коронавирус SARS-CoV-2 — «результат неудачи в китайской лаборатории».

Еще ранее, 30 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства искусственного происхождениякоронавируса, который, мол, разработали в одной из лабораторий Китая. В то же время, американское разведівательно сообщество тогда сказало, что у них нет таких доказательств.

Китай обвинял администрацию Трампа в попытке отвлечь внимание от собственных внутренних проблем, вызванных коронавирусным кризисом. Представитель китайского министерства обороны также говорил, что на самом деле SARS-CoV-2 возник в США.

В Лаборатории вирусологии Уханя заявили же, впервые получили образец COVID-19 только 30 декабря 2019. Они исследовали коронавирусы у летучих мышей, но нового штамма не было.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram