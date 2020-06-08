Американский сенатор обвинил Китай в попытках замедлить разработку вакцины от COVID-19 на Западе
Американский сенатор Рик Скотт заявил, что у США есть доказательства попыток Китая саботировать и тормозить на Западе процесс разработки вакцины от коронавируса.
Об этом сенатор-республиканец от Флориды заявил в эфире BBC Andrew Marr Show, пишет Громадське.
«Мы должны создать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать и тормозить нас», — отметил он.
Скотт уточнил, что доказательства он получил от разведывательного сообщества и вооруженных сил. Сам он входит в комитет по вооруженным силам и национальной безопасности. Говорить подробнее сенатор не стал.
«Есть вещи, которые я не могу обсуждать... Мне дают информацию», — сказал Скотт.
Сенатор отметил, что Китай саботирует разработку вакцины в США, Великобритании и Европе.
«Если Англия и США первыми сделают это (вакцину — ред.), мы поделимся. Коммунистический Китай не будет делиться», — добавил он.
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Напомним, в начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил о существовании доказательств того, что коронавирус SARS-CoV-2 — «результат неудачи в китайской лаборатории».
Еще ранее, 30 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства искусственного происхождениякоронавируса, который, мол, разработали в одной из лабораторий Китая. В то же время, американское разведівательно сообщество тогда сказало, что у них нет таких доказательств.
Китай обвинял администрацию Трампа в попытке отвлечь внимание от собственных внутренних проблем, вызванных коронавирусным кризисом. Представитель китайского министерства обороны также говорил, что на самом деле SARS-CoV-2 возник в США.
В Лаборатории вирусологии Уханя заявили же, впервые получили образец COVID-19 только 30 декабря 2019. Они исследовали коронавирусы у летучих мышей, но нового штамма не было.
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