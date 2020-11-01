В Израиле вакцину от COVID-19 начали испытывать на людях / фото REUTERS

Начиная с сегодняшнего дня, 1 ноября, в Израиле начали испытания на людях потенциальной вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеВ России выявили наибольшее суточное количество больных COVID-19 с начала пандемииВ начале испытания в нем примут участие 80 добровольцев, а в декабре их количество будет увеличено до 960 человек. Если эти испытания будут успешными, третий этап с участием 30 000 добровольцев запланирован на апрель-май 2021 года.

Как рассказали в Израильском институте биологических исследований, который осуществляет испытания, в случае успеха вакцина может стать доступной для широкой общественности до конца следующего лета.

Ранее Хельсинская комиссия Минздрава предоставила разрешение на начало проведения первого этапа клинических испытаний израильской вакцины от коронавируса Brilife на людях.

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Автор: Алина Вишневская