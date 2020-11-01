В случае успеха вакцина может стать доступной для широкой общественности к концу лета 2021 года.

Начиная с сегодняшнего дня, 1 ноября, в Израиле начали испытания на людях потенциальной вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеВ России выявили наибольшее суточное количество больных COVID-19 с начала пандемииВ начале испытания в нем примут участие 80 добровольцев, а в декабре их количество будет увеличено до 960 человек. Если эти испытания будут успешными, третий этап с участием 30 000 добровольцев запланирован на апрель-май 2021 года.

Как рассказали в Израильском институте биологических исследований, который осуществляет испытания, в случае успеха вакцина может стать доступной для широкой общественности до конца следующего лета.

Ранее Хельсинская комиссия Минздрава предоставила разрешение на начало проведения первого этапа клинических испытаний израильской вакцины от коронавируса Brilife на людях.

Коронавирус в мире и в Украине: что известно по состоянию на 1 ноября

По состоянию на утро 1 ноября в мире зарегистрировано более 46 миллионов случаев коронавируса, что на 475 тысяч случаев больше, чем сутками ранее.

С начала пандемии Украине зафиксировано 395 440 случаев коронавирусной инфекции. За сутки подтвердилось 7 959 случаев.

В Киеве уже 38 238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки, в частности, коронавирус подтвердили у 689 человек.

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Автор: Алина Вишневская