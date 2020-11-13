Соответствующее соглашение стороны подписали сегодня.

Израиль сразу после завершения испытаний получит от компании Pfizer 8 млн доз вакцины, это поможет получить иммунитет 4 млн граждан страны.

Читайте такжеВ Сербии поддержали обязательную вакцинацию от коронавирусаКак передает Радио Свобода, об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху.

По его словам, соответствующее соглашение стороны подписали сегодня, 13 ноября.

«Каждый человек должен получить две дозы вакцины. В идеале поставка вакцины Pfizer начнется в январе и возрастет в последующие месяцы. Все это зависит, разумеется, от разрешения органов здравоохранения как в Соединенных Штатах, так и в Израиле. У нас есть соглашения и с другими компаниями на поставку миллионов доз вакцин для граждан Израиля. Наша национальная задача - обеспечить вакцинацию каждому человеку в Израиле, всем желающим без исключения», - сказал глава правительства.

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Автор: Леся Лещенко