Израиль сразу после завершения испытаний получит от компании Pfizer 8 млн доз вакцины, это поможет получить иммунитет 4 млн граждан страны.
Читайте такжеВ Сербии поддержали обязательную вакцинацию от коронавирусаКак передает Радио Свобода, об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху.
По его словам, соответствующее соглашение стороны подписали сегодня, 13 ноября.
«Каждый человек должен получить две дозы вакцины. В идеале поставка вакцины Pfizer начнется в январе и возрастет в последующие месяцы. Все это зависит, разумеется, от разрешения органов здравоохранения как в Соединенных Штатах, так и в Израиле. У нас есть соглашения и с другими компаниями на поставку миллионов доз вакцин для граждан Израиля. Наша национальная задача - обеспечить вакцинацию каждому человеку в Израиле, всем желающим без исключения», - сказал глава правительства.
Коронавирус в мире
- По данным университета Джонса Хопкинса, в мире количество инфицированных коронавирусом достигло почти 53 млн. Умерли почти 1,29 млн человек выздоровели более 34 млн.
- ВОЗ: вакцинировать надо около 70% населения мира, чтобы покончить с пандемией коронавируса
- В США впервые более 150 тысяч случаев коронавируса за сутки
- В Грузии от коронавируса вылечили 102-летнюю женщину
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram