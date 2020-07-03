Индия готова запустить вакцину от COVID-19 в августе

Окончательный результат будет зависеть от сотрудничества всех мест клинических испытаний, участвующих в этом проекте.

В Индии заявили, что производство первой вакцины против коронавируса COVID-19 может быть запущено к 15 августа.

Об этом сообщили в высшем медицинском исследовательском органе правительства, передает Обозреватель со ссылкой на NDTV. Отмечается, что для клинических испытаний медпрепарата были отобраны десятки институтов.

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"Вакцина получена из штамма SARS-CoV-2, выделенного Индийским советом медицинских исследований совместно с Национальным институтом вирусологии. Лаборатории совместно работают над доклинической, а также клинической разработкой этой вакцины", – говорится в сообщении.

Добавим, что окончательный результат будет зависеть от сотрудничества всех мест клинических испытаний, участвующих в этом проекте.

Отметим, что начать выпуск вакцины хотят успеть к 15 августа, когда в Индии будет отмечаться национальный праздник День независимости.

В Индии в июле начнут испытания на людях вакцины местного производства против COVID-19.

Ранее в Индии представители компании Patanjali Ayurveda Limited заявили, что разработали лекарство против COVID-19.

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