Один из добровольцев сравнил побочные эффекты от вакцины с тяжелым похмельем.

Добровольцы, принимавшие участие в тестировании вакцины Pfizer, рассказали о побочных эффектах.

Читайте такжеВ BioNTech назвали цену эффективной на 90% вакцины от COVID-19Об этом сообщает издание Mirror.

В частности, жаловались на головную боль, повышение температуры, ломоту в теле. У одной из женщин после первого укола появились симптомы гриппа, которые усилились после второго приема лекарства.

44-летний Гленн Дешилдс из Техаса сравнил побочные эффекты от вакцины с тяжелым похмельем.

Отмечается, что тестирование вакцины Pfizer проходило вслепую, то есть пациенты не знали, получают ли они настоящее лекарство или плацебо.

В испытаниях вакцины Pfizer и BioNTech приняли участие более 43 500 человек в шести странах.

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Автор: УНИАН