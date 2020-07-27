В Италии анонсировали старт продаж вакцины от коронавируса: названа цена препарата

Сейчас вакцина находится на третьем этапе клинических испытаний.

Вакцина ChAdOx1 которую разработали против коронавируса SARS-CoV-2, может поступить в продажу уже в январе 2021 года.

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Как сообщает Naked Science, об этом в интервью газете Libero сообщил директор исследовательского центра Irbm of Pomezia Пьеро Ди Лоренцо.

Вакцину разработали ученые из Дженнеровского института при Оксфордском университете, испытания проходили в сотрудничестве с британской фармацевтической корпорацией AstraZeneca и итальянским центром Irbm of Pomezia.

Отмечается, что ChAdOx1 создана на основе аденовируса шимпанзе, содержащего полноразмерный структурный поверхностный гликопротеин (S-белок) SARS-CoV-2 с лидерной последовательностью активатора плазминогена. Сейчас она находится на третьем этапе клинических тестов, в которых участвуют около 10 тысяч человек.

Окончание исследований намечено на сентябрь, к ним также привлекут 30 тысяч человек в США, две тысячи жителей Южной Африки и пять тысяч бразильцев. Как отметил Ди Лоренцо, сначала организуют вакцинацию людей, которые входят в группы наибольшего риска заразиться коронавирусом.

В соответствии с предварительными договоренностями, ChAdOx1 сперва появится в Италии и Великобритании, затем в Нидерландах, Франции и Германии. Соединенное Королевство, по данным BBC, уже заказало около 100 миллионов доз вакцины. При этом руководитель Irbm of Pomezia уверен, что вакцинация пойдет быстрыми темпами, так что в течение 12 месяцев «планета будет защищена». Коммерческая цена препарата составит около двух-трех евро.

Ранее специалист по инфекционным заболеваниям I-U Health Мэри Кей Фостер высказала мнение, что коронавирус (COVID-19) может стать сезонным как грипп и людям придется проходить повторную вакцинацию каждый год.

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