В Бельгии вакцина от коронавируса будет бесплатной, а сама вакцинация - не обязательной.

В Бельгии вакцина против коронавируса будет бесплатной для граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Вместе с тем в бельгийском правительстве решили, что вакцинация от COVID-19 не будет обязательной. Там рассчитывают, что по крайней мере 8 миллионов бельгийцев вакцинируются.

Также сообщается, что Бельгия участвует в программе закупки вакцин в ЕС, в рамках которой Европейская комиссия ведет переговоры с поставщиками от имени стран-участниц.

Для реализации программы вакцинации в Бельгии будет создана целевая группа, в которую войдут ученые и представители правительства, антикризисные менеджеры, а также представители профессиональных организаций и технических рабочих групп.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлераГермании Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

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Автор: УНИАН