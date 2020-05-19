В США вакцина от коронавируса прошла испытание на людях

Первую фазу исследований признали успешной.

В США испытали на группе добровольцев вакцину от коронавируса. Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях.

Читайте такжеВ Израиле провели испытания вакцины от коронавируса на грызунах

Как ообщает medikforum со ссылкой на Reuters, о начале испытаний препарата на группе добровольцев было сообщено в апреле. Вакцину с рабочим названием mRNA-1273 вводили здоровым людям. В нем принимают участие 45 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Участников поделили на три группы. Для каждой была назначена своя доза препарата - 25, 100 или 250 мкг. Лекарство вводили путем инъекции в плечо два раза с интервалом в 28 дней. При этом нужное количество антител выработалось у группы, которой назначили дозу в 25 мкг.

В результате число антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, вылечившихся от COVID-19, или находилось на том же уровне.

При этом препарат признан безопасным, не дающим никаких сопутсвующих осложнений. Производители считают это успехом и готовы приступить к финальной стадии клинических испытаний, которая должна начаться в июле.

«На начальной стадии вакцина зарекомендовала себя безопасной и переносимой без осложнений», - говорится в сообщении компании.