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Сейчас в мире проходят клинические испытания двух десятков вакцин от коронавируса – ВОЗ

17:06, 16 июля 2020
Зарубежные новости
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В ВОЗ рассказали о ситуации с разработкой вакцины от коронавируса / REUTERS

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Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

«Сейчас в мире проводится около 700 испытаний, 22 вакцины проходят клинические испытания в таких странах, как Великобритания, Китай, США, Германия, Южная Корея, Япония и Канада. То есть исследования продолжаются», - отметил он.

Хабихт добавил при этом, что несколько вакцин, а именно те, которые разрабатываются в Китае и Британии, сейчас на третьей фазе клинических испытаний.

«Именно третья фаза исследований касается безопасности. Она проверяется на десятках тысяч людей», - добавил он.

Хабихт также назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в Украине.

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