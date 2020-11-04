Ученые надеются, что результаты их исследования подтолкнут людей делать прививки от гриппа.

Вакцинация от гриппа может иметь защитный эффект для пациентов с COVID-19.

Читайте такжеВрачи объяснили, как отличить симптомы COVID-19 от синуситаК таким выводам пришли медики из Флориды, которые изучили истории болезни более 2 тыс. пациентов с коронавирусом.

Минг-Джим Ян, доктор медицины, из Университета Флориды в Гейнсвилле, и его коллеги провели ретроспективный обзор с участием 2005 пациентов старше 18 лет с положительным результатом теста на COVID-19. Был изучен вакцинационный статус против гриппа и сопутствующие заболевания, сообщает "Новое время".

Тяжесть заболевания, отраженная в госпитализации и поступлении в отделение интенсивной терапии, рассматривалась как первичный результат. Была изучена связь между вакцинацией против гриппа и госпитализацией.

Исследователи обнаружили, что по сравнению с теми, кто был вакцинирован, у пациентов с положительной реакцией на COVID-19, которые не получали вакцину против гриппа в течение последнего года, шансы госпитализации и поступления в отделение интенсивной терапии увеличились в 2,44 и 3,29 раза соответственно.

Результаты были скорректированы с учетом возраста, расы, пола, гипертонии, диабета, хронической обструктивной болезни легких, ожирения, ишемической болезни сердца и застойной сердечной недостаточности.

«Одна из самых больших проблем, с которой мы сталкиваемся с любой превентивной мерой, — это заставить людей делать это. Так что, может быть, это будет неплохим толчком для людей, чтобы они сделали прививку от гриппа», — отмечается в заявлении авторов исследования.

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Автор: УНИАН