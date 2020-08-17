Newsweek: В России запустили производство вакцины, но врачи не хотят ее принимать

Лишь небольшая часть российских медиков готовы сделать себе прививку от коронавируса и посоветовать ее другим.

Более половины медиков в России признались, что не доверяют вакцине против COVID-19, которую хвалит президент Владимир Путин. Такие результаты опроса появились на фоне объявления запуска массового производства российского препарата.

Как пишет Newsweek , вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи. В воскресенье министерство здравоохранения РФ объявило о запуске производства препарата. А государственные СМИ похвастались, что якобы более 20 стран попросили доставить им миллиард доз. Однако, все указывает на то, что энтузиазм Путина относительно вакцины, которую якобы приняла одна из его дочерей , не разделяет медицинский истеблишмент в России.

Читайте такжеВакцина от коронавируса: 42% украинцев НЕ собираются делать прививку - опрос Онлайн-опрос более 3 тысяч медработников, проведенный через приложение Doctor's Handbook, показало, что 52% медиков не приняли бы расхваленную вакцину. Из них две трети пояснили, что нет достаточного количества данных, подтверждающих эффективность препарата. А 48% сказали, что вакцину разработали очень быстро.

Однако, пятая часть из тех, кто сами бы отказались от прививки, признались, что рекомендовали бы вакцину Sputnik V другим людям. Менее четверти опрошенных медиков или 24,5% ответили, что согласились бы сделать себе прививку. Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай сказал, что он не удивлен результатами опроса. По словам чиновника, "доверие придется заслуживать годами".

"Доверие не надо путать с объективными оценками эффективности и безопасности. И результаты таких оценок сегодня позволяют экспертам утверждать решения по применению вакцины", - сказал он.

До конца августа медики на передовой пандемии и врачи в России первыми получат прививки, разработанные на основе аденовируса, который вызывает простуду. Каждый получит две дозы. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи уверяют, что вакцина даст защиту от COVID-19 на два года. Но скорость разработки тревожит многих экспертов.

Читайте такжеScience: Россия не скоро сможет пользоваться своей вакциной Профессор иммунологии из Имперского колледжа Лондона Дэнни Алтменн сказал, что проверить российскую вакцину на побочные эффекты за такое короткое время "фактически невозможно".

"У нас очень высокая планка и жесткие критерии для лицензирования вакцин после третьего этапа испытаний. Но никто из нас не может полностью понять детали российского пресс-релиза, потому что Москва не прозрачна в вопросе твердых данных", - сказал ученый.

Что известно о российской вакцине от COVID-19?

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Перевод: Лесь Дымань