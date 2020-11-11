Эксперты отмечают, что к сенсационному результату испытаний вакцины Pfizer стоит отнестись осторожно.

Фармакологическая фирма Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech в понедельник сделали громкое заявление о разработанной ими вакцине от COVID-19. Препарат под названием BNT162b2 показал довольно хорошие результаты во время первого промежуточного анализа данных третьей стадии клинических испытаний.

Читайте такжеВ BioNTech назвали цену эффективной на 90% вакцины от COVID-19Как пишет Newsweek, компания Pfizer начала третий этап клинических испытаний 27 июля, привлекая 43 538 добровольцев. Люди случайным образом получали либо потенциальную вакцину от коронавируса, или плацебо. Никто кроме независимого совета не знает наверняка, какой пациент что получил. Из 43 538 участников испытаний лишь у 94 появились симптомы коронавируса. Это говорит о том, что уровень "результативности" препарата составляет 90%. Эта цифра равна проценту участников испытаний, которые приняли вакцину и у них не появились симптомы. 8 ноября 38 955 добровольцев получили вторую дозу препарата.

Несмотря на то, что первые результаты BNT162b2 достаточно хорошие, испытания должны продолжиться, пока случаев коронавируса не будет 164. До сих пор много вещей о препарате остаются неизвестными.

Результативность и эффективность

Компания Pfizer сообщила, что уровень "результативности" вакцины выше 90%. Это заставило многих подумать, что она на 90% эффективна. Но существует разница между этими понятиями.

"Результативность - это производительность препарата при идеальных и контролируемых условиях. А эффективность - это его производительность в условиях реального мира", - пояснила иммунолог из Университета Бирмингема Заня Стаматаки в статье для The Conversation.

Читайте такжеПобочные эффекты от вакцины против COVID-19: добровольцы рассказали, на что жаловалисьЧто это значит для испытаний? Клинические испытания проводятся в контролируемой среде для того, чтобы проверить, безопасна ли вакцина и работает ли она. 90% результативности означает, что в случае 90% участников, принявших вакцину, удалось предотвратить появление симптомов COVID-19. Стаматаки прогнозирует, что к концу испытаний эта цифра изменится. Она напоминает, что вакцина с 50%-м уровнем результативности будет утвержден для использования.

Безопасна ли вакцина?

Комитет мониторинга данных, который следит за третьим этапом клинических испытаний, не обнаружил "никаких серьезных проблем с безопасностью". Pfizer и BioNTech до сих пор собирают данные. Стаматаки ожидает, что данные по безопасности, необходимые для того, чтобы Управление по продовольствию и медикаментам США позволило использовать вакцину в экстренных случаях, появятся на третьей неделе ноября. Ведь тогда закончится период наблюдений за участниками, получившими вторую и последнюю дозу.

Читайте такжеАмериканско-немецкая вакцина от COVID-19 не скоро поступит в продажу-СМИВпридачу, за участниками испытаний будут следить еще два года после получения последней дозы из соображений "безопасности и защиты". Этот процесс будет продолжаться, даже если вакцина станет доступной для широких масс.

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Перевод: Лесь Дымань