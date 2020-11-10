Испытания именно этой вакцины показали, что она на 90% эффективна.

Американско-немецкая вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 не поступит в продажу в ближайшее время.

Читайте такжеЕврокомиссия готова закупить 300 миллионов доз американско-немецкой вакцины от COVID-19Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что ее доступность будет ограничена из-за специальных условий хранения. К тому же вакцина должна сначала получить разрешение регулирующих органов.

Сообщается, что компании Pfizer и BioNTech могут представить данные о безопасности своей вакцины до конца ноября. После этого необходимо получить разрешение до первых поставок.

Первыми вакцину получат сотрудники сферы здравоохранения и группы риска.

Испытания именно этой вакцины показали, что она на 90% эффективна.

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Автор: УНИАН