Когда появится первая вакцина от COVID-19 точно никто не знает / фото REUTERS
Американская вакцина от COVID-19 будет эффективна на 90%.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
«Фондовые рынки на подъеме! Вакцина будет уже скоро. Вероятная эффективность - 90%! Какие отличные новости!» - написал он.
Стоит напомнить, что Трамп уже не впервые говорит о скором создании вакцины. В частности, он обещал на предвыборных дебатах, что американская вакцина будет готова уже "в течение пары недель".
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Вакцина от коронавируса: что известно
- По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцин от COVID-19.
- Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ по равному доступу к будущей вакцине от коронавирусной болезни.
- 16 октября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко информировал, что Украина планирует получить вакцину от коронавируса компаний AstraZeneca или Novavax после их регистрации производителями и квалификации ВОЗ.
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