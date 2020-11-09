Стоит напомнить, что Трамп уже не впервые говорит о скором создании вакцины.

Американская вакцина от COVID-19 будет эффективна на 90%.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Фондовые рынки на подъеме! Вакцина будет уже скоро. Вероятная эффективность - 90%! Какие отличные новости!» - написал он.

Стоит напомнить, что Трамп уже не впервые говорит о скором создании вакцины. В частности, он обещал на предвыборных дебатах, что американская вакцина будет готова уже "в течение пары недель".

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Вакцина от коронавируса: что известно

По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцин от COVID-19.

Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ по равному доступу к будущей вакцине от коронавирусной болезни.

16 октября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко информировал, что Украина планирует получить вакцину от коронавируса компаний AstraZeneca или Novavax после их регистрации производителями и квалификации ВОЗ.

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Автор: Денис Прядко