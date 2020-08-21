Китай назвал цену своей вакцины от COVID-19
Китайская государственная фармкомпания Sinopharm объявила, что одна доза ее экспериментальной вакцины от коронавируса будет стоить тысячу юаней. Это примерно 145 долларов. Таким образом, стоимость китайского препарата в 36 раз выше, чем в случае вакцины, которую разрабатывает Оксфордский университет.
Как пишет Newsweek, президент компании Sinopharm Лю Чжинчен назвал приблизительную стоимость дозы, которая состоит из двух уколов. Однако, он не уточнил, о какой цене идет речь: розничной или оптовой. Ожидается, что китайская вакцина станет доступной в декабре.
Читайте такжеNational Geographic: Прививки от COVID-19 могут стать обязательными, как это будет происходить?Для сравнения, препарат, который разрабатывает компания AstraZenca совместно с Оксфордским университетом, стоит 4 доллара за дозу. По такой цене ее продали правительству Великобритании по предварительному соглашению. Издание напоминает, что AstraZenca получила огромную поддержку со стороны правительства на этапе разработки.
В США компания Johnson & Johnson предлагает свою потенциальную вакцину за 10 долларов за дозу. По такой цене компания согласилась передать правительству 100 миллионов доз. Фармакологическая фирма Pfizer тоже заключила соглашение с Вашингтоном. Исполнительный директор компании сказал Wall Street Journal, что вакцина будет стоить 20 долларов.
В свою очередь, Федеральная служба здравоохранения США объявила на прошлой неделе, что когда вакцина от COVID-19 станет доступной, она будет бесплатной для американцев. Правительство готово обеспечить сотни миллионов доз. Американцам нужно будет платить только за само выполнение укола. Но эти расходы должно покрыть страхования.
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