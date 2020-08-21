Китай назвал цену своей вакцины от COVID-19

За китайскую прививку придется заплатить в разы больше, чем за любую другую.

Китайская государственная фармкомпания Sinopharm объявила, что одна доза ее экспериментальной вакцины от коронавируса будет стоить тысячу юаней. Это примерно 145 долларов. Таким образом, стоимость китайского препарата в 36 раз выше, чем в случае вакцины, которую разрабатывает Оксфордский университет.

Как пишет Newsweek, президент компании Sinopharm Лю Чжинчен назвал приблизительную стоимость дозы, которая состоит из двух уколов. Однако, он не уточнил, о какой цене идет речь: розничной или оптовой. Ожидается, что китайская вакцина станет доступной в декабре.

Читайте такжеNational Geographic: Прививки от COVID-19 могут стать обязательными, как это будет происходить?Для сравнения, препарат, который разрабатывает компания AstraZenca совместно с Оксфордским университетом, стоит 4 доллара за дозу. По такой цене ее продали правительству Великобритании по предварительному соглашению. Издание напоминает, что AstraZenca получила огромную поддержку со стороны правительства на этапе разработки.

В США компания Johnson & Johnson предлагает свою потенциальную вакцину за 10 долларов за дозу. По такой цене компания согласилась передать правительству 100 миллионов доз. Фармакологическая фирма Pfizer тоже заключила соглашение с Вашингтоном. Исполнительный директор компании сказал Wall Street Journal, что вакцина будет стоить 20 долларов.

В свою очередь, Федеральная служба здравоохранения США объявила на прошлой неделе, что когда вакцина от COVID-19 станет доступной, она будет бесплатной для американцев. Правительство готово обеспечить сотни миллионов доз. Американцам нужно будет платить только за само выполнение укола. Но эти расходы должно покрыть страхования.

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Перевод: Лесь Дымань