Вакцина против COVID-19, разработанная BioNTech и Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%.

Еврокомиссия подпишет с немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса.

Читайте такжеВОЗ: пандемия коронавируса в мире вышла за рамки чрезвычайной ситуацииОб этом написала в своем Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что «европейская наука работает». «А пока давайте защищать друг друга»,— сказала она.

Вакцина против COVID-19, разработанная BioNTech и Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%. Согласно отчету, эксперты не обнаружили серьезных опасений по поводу безопасности, связанных с вакциной. Стоимость акций Pfizer и BioNTech перед началом торгов в США подскочила на 9% и 16% соответственно, передает kommersant.

Вакцина от коронавируса

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Автор: УНИАН