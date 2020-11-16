Сама вакцина пока находится на стадии разработки.

Европейская Комиссия подписала соглашение с немецкой компанией Curevac на закупку до 405 млн доз вакцины от коронавируса.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом сегодня заявила в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Это соглашение стало уже пятым рамочным соглашением с фармацевтическими компаниями, которые разрабатывают экспериментальную вакцину против коронавируса. Сами эти вакцины пока на стадии разработки.

Касательно вакцины американской фармацевтической компании Moderna, которая обнародовала сегодня многообещающие данные об успешном ее тестировании, по словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия ведет переговоры с этим производителем и надеется в ближайшее время их завершить.

На прошлой неделе также о первых успешных испытаниях своей вакцины сообщила немецкая компания Biontech и ее американский партнер компания Pfizer.

Вакцина от Curevac: что о ней известно

Curevac пока не продвинулся так далеко в испытаниях своей вакцины, как Moderna и ее конкурент Biontech/Pfizer. На фоне этого фон дер Ляйен отметила, что до сих пор не понятно, какая из вакцин окажется безопасной и эффективной. Поэтому Еврокомиссия рассчитывает на сотрудничество со многими производителями.

«Коронавирус и дальше быстро распространяется по всей Европе... Нам нужна безопасная и эффективная вакцина, чтобы положить конец этой пандемии», - сказала руководительница Еврокомиссии.

По ее словам, в начале этого года ЕК совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) уже предоставили финансирование компании Curevac, необходимое для разработки вакцины.

После прохождения всех разрешительных процедур закупленные дозы будут распределены среди стран ЕС в соответствии с численностью населения.

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Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Автор: Тамара Отовская