В Японии из горла женщины удалили живого червя после того, как она ела сырую рыбу

Врачи объяснили, что такие паразиты обычно живут в телах моржей и морских котиков.

В Японии в теле женщины обнаружили живого черного червя после того, как она ела сашими с зараженной рыбой. Паразит поселился в ее левой мигдалине.

Как пишет Newsweek, червь принадлежал к виду Pseudoterranova azarasi. Это тип паразитических существ, которые обычно живут в теле морских млекопитающих, таких как моржи и морские котики. Однако, они способны заражать людей через сырую рыбу или кальмаров. Этот вид относится к семейству круглых червей, которые заражают органы пищеварения.

В исследовании, опубликованном в American Journal of Tropical Medicine and Hygiene Шо Фукуи из Международной клиники Святого Луки в Токио описал редкий случай обнаружения червя в горле женщины.

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25-летняя пациентка пришла в больницу с жалобами на боль и раздражение на левом боку горла, которые не проходили на протяжении пяти дней. Ее анализы крови были нормальными. Осмотрев ее, команда врачей выявила "черного червя, который двигался" внутри левой мигдалины пациентки. После того, как паразита удалили с помощью пинцета, симптомы быстро прошли.

Длина червя достигала 3,8 сантиметров, а его толщина составляла примерно 0,1 сантиметр. Он собирался сбросить внешний шах своего тела. Дальнейшее исследование выявило, что существо принадлежало к виду Pseudoterranova azarasi на четвертой стадии развития личинки.

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В отчете исследователи указали, что, как и другие паразитические черви, представители этого вида обычно заражают желудок после того, как их съели на третьем этапе развития личинки. В Японии, Нидерландах, странах Южной Америки было зафиксировано чуть менее 700 случаев заражения этими паразитами. Также врачи указали, что не существует весомых доказательств возможности назначения фармакологического лечения. Прямое удаление этих червей "наиболее эффективное".

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