В ВОЗ рассказали, сколько лет понадобится, чтобы взять коронавирус под полный контроль (видео)

Там отметили, что не стоит рассчитывать на то, что в июне или даже в сентябре пандемия коронавируса будет под полным контролем человечества.

Ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Соумя Сваминатан предположила, что полный контроль над пандемией COVID-19 может занять до 5 лет.

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Не стоит рассчитывать на то, что в июне или даже в сентябре пандемия коронавируса будет под полным контролем человечества. По крайней мере, в это не верит один из ведущих ученых ВОЗ, сказала Соумя Сваминатан. Она заявила, что для полного контроля над пандемией может понадобиться до 4-5 лет, и это зависит от эффективности карантинных мероприятий, развития эффективных вакцин и мутаций вируса, то есть уровня его заразности.

Соумя заявила в интервью Financial Times, что 4 или 5 лет кажутся ей вполне реалистичным сроком для контроля болезни, передает medikforum. Конечно, появление надежной вакцины может значительно ускорить этот процесс, но существует множество аспектов, влияющих на ее безопасность и эффективность, также следует учитывать и производственные мощности фармацевтических компаний.

Как пишет издание, по словам ученых, никто не может предсказать, когда коронавирус исчезнет, и произойдет ли это вообще. Но ослабление карантинных мер без надлежащего контроля может породить очередную волну болезни, и властям «придется вновь подсчитывать тела в морге». Это абсолютно новый вирус, обрушившийся на человечество, поэтому делать какие-либо обоснованные предсказания довольно проблематично, отмечает издание.