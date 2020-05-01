В университете Миннесоты заявили, что пандемия COVID-19 может продлиться два года

Заболевание не удастся взять под контроль, пока не переболеет примерно две трети населения Земли, считают эксперты.

Пандемия коронавируса может продлиться два года.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты (США), передает kommersant. Заболевание не удастся взять под контроль, пока не переболеет примерно две трети населения Земли, считают эксперты.

По мнению специалистов, COVID-19 сложнее контролировать, поскольку у некоторых людей нет симптомов, но они могут заразить кого-то другого. Они считают, что коронавирус может распространяться волнами, которые могут возникать и после 2022 года. В связи с этим власти должны сообщать людям, что они должны быть готовы к новым вспышкам в течение следующих двух лет, говорится в докладе.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в мире превысило 3,2 млн. Больше всего заболевших в США, Испании и Италии.