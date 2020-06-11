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В США зафиксировано уже два миллиона случаев COVID-19

09:19, 11 июня 2020
Зарубежные новости
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В США коронавирусом заразились 2 миллиона человек / Иллюстрация REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США). Жертвами болезни в Соединенных Штатах стали 112 924 человека.

В то же время, 533 504 пациента выздоровели. Всего в США провели 21 467 820 тестов на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 11 июня в мире зафиксировано 7 357 794 случаев COVID-19 (+120701 за сутки). Жертвами болезни на сегодня стали 416 116 тысяч человек (+4939 за сутки).

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