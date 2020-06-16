Более миллиона долларов: в США мужчина получил солидный счет за лечение от коронавируса
12:26, 16 июня 2020Зарубежные новости
136 0
70-летний пациент 62 дня находился в отделении интенсивной терапии, а также несколько недель был в искусственной коме.
Иллюстрация REUTERS
Жителю США Майклу Флору, который переболел коронавирусной инфекцией, в медучреждении предъявили счет за лечение в размере $1,1 млн.
Об этом информирует издание The Time.
Отмечается, что 70-летний пациент 62 дня находился в отделении интенсивной терапии, а также несколько недель был в искусственной коме. Его палата стоила около $9700 в день.
Читайте такжеВ США 20-летней пациентке пришлось пересадить легкие после коронавируса
Таким образом, он должен заплатить за свое лечение около $1,1 млн. При этом счет может стать больше, так как в него не включена плата за медицинское обслуживание, диализ и обслуживание врачей.
Счет состоит из 181 страницы с почти тремя тысячами позиций.
По словам Флора, большую часть суммы должна покрыть страховка.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter