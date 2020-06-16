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Более миллиона долларов: в США мужчина получил солидный счет за лечение от коронавируса

12:26, 16 июня 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом информирует издание The Time.

Отмечается, что 70-летний пациент 62 дня находился в отделении интенсивной терапии, а также несколько недель был в искусственной коме. Его палата стоила около $9700 в день.

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Таким образом, он должен заплатить за свое лечение около $1,1 млн. При этом счет может стать больше, так как в него не включена плата за медицинское обслуживание, диализ и обслуживание врачей.

Счет состоит из 181 страницы с почти тремя тысячами позиций.

По словам Флора, большую часть суммы должна покрыть страховка.

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