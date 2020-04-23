В США коронавирусом начали болеть коты

Медики обнаружили заражения коронавирусом в двух домашних котов в штате Нью-Йорк.

В штате Нью-Йорк в Соединенных Штатах Америки медики обнаружили заражение коронавирусом у двух домашних котов.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Associated Press.

Так, в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США и в министерстве сельского хозяйства США считают, что коты могли заразиться от своих хозяев или соседей.

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Первый кот проявил признаки болезни примерно через неделю после того, как его хозяин непродолжительное время болел респираторным заболеванием. В то же время диагноз COVID-19 у хозяина этого кота не был установлен. Хозяева сообщают, что животное иногда выходит на улицу и может вступить в контакт с инфицированным человеком в своем районе.

В то же время, хозяин второго кота был больным коронавирусом.

Сейчас, у котов проявляются симптомы респираторного заболевания, ветеринары рассчитывают, что они пойдут на поправку.