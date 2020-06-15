В российском СИЗО с заключенными крымскими татарами зафиксировали вспышку коронавируса

Адвокат Назим Шейхмамбетов заявил ходатайство о том, чтобы суд истребовал сведения о состоянии здоровья политзаключенных.

В российском СИЗО, где содержат фигурантов "красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир" Эскендера Абдулганиева и Арсена Абхаирова, зафиксировали вспышку COVID-19.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

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"В СИЗО №5 Ростова-на-Дону, где содежатся политзаключенные, фигуранты "красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир", зафиксировали вспышку коронавируса. В связи с этим заседание по этому делу перенесли на 29 июня. Адвокатов и переводчиков, прибывших на заседание из Крыма, об этом не уведомили, поскольку суд узнал о происшествии лишь в первой половине дня", - сказано в сообщении.

Адвокат Назим Шейхмамбетов заявил ходатайство о том, чтобы суд истребовал информацию о состоянии здоровья подсудимых.

По его словам, и судьи, и прокурор, и сторона защиты контактировали с обвиняемыми - на заседании 10 июня, поэтому если подсудимые заболели коронавирусом, то всем необходимо самоизолироваться. Суд данное ходатайство удовлетоверил и в ближайшее время сообщит результаты.

"Условия следственного изолятора, невозможность соблюдения социальной дистанции и меры, которые могли бы минимизировать риск заражения и распространения коронавируса, в СИЗО практически сведены к нулю... Зная реальность следственных изоляторов, могу сказать, что риск заражения огромный", - пояснил Шейхмамбетов.

Справка УНАИН. Рустема Эмирусеинова, Эскендера Абдулганиева и Арсена Абхаирова задержали 14 февраля 2019 года в Красногвардейском районе оккупированного Крыма. Их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в РФ названа террористической и запрещена, но не запрещена на территории Украины.

9 октября российские следователи завершили следственные действия по делу. После этого стороны начали ознакомление с материалами уголовного дела.

11 декабря российская прокуратура вручила обвинительное заключение в окончательной редакции фигурантам красногвардейской группы "дела "Хизб ут-Тахрир". Дело передано в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону для рассмотрения по существу.

27 декабря суд в Ростове-на-Дону на полгода продлил арест фигурантам красногвардейской группы.

15 января 2020 года их этапировали из оккупированного Россией Крыма в Ростов-на-Дону.

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