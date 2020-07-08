Зарабатывают на страхе: в ООН заявили, что мошенники распространяют некачественные средства индивидуальной защиты

В ООН заявили, что преступники переключат внимание на оборот вакцин после того, как одна из них будет разработана.

Жизни находятся в опасности, поскольку пандемия коронавируса привела к росту незаконного оборота некачественных масок, дезинфицирующих средств и других медицинских изделий.

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Обэтом говорится в докладе ООН. Организованные преступные группы, эксплуатирующие страхи и неуверенность в отношении вируса, предоставляют такие продукты, чтобы удовлетворить внезапный рост спроса и дефицита предложения, говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

УНП ООН заявило, что ожидает, что преступники переключат свое внимание на оборот вакцин после того, как одна из них будет разработана. Мошенничество, а также кибератаки, направленные на критически важную инфраструктуру, способствовали распространению коронавируса, передает medikforum.

«Здоровье и жизнь подвергаются риску, когда преступники используют кризис COVID-19, чтобы заработать на беспокойстве общественности и повышенном спросе на средства индивидуальной защиты и лекарства», - говорится в заявлении исполнительного директора УНП ООН Гада Вали.

Координируемая Интерполом операция по борьбе с незаконными онлайн-продажами лекарств и медицинских изделий с участием 90 стран в марте привела к 121 аресту по всему миру и изъятию некачественных и поддельных масок для лица и потенциально опасных фармацевтических продуктов на сумму более $14 млн (12 млн евро).

По сравнению с операцией 2018 года Интерпол сообщил об увеличении количества изъятий несанкционированных противовирусных препаратов на 18%, и об изъятиях несанкционированного хлорохина, противомалярийного препарата, используемого для лечения пациентов с коронавирусом в некоторых странах, более чем на 100%.

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