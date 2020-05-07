В Нидерландах планируют открыть парикмахерские и рестораны, но секс-клубы будут закрыты до осени

Премьер Рютте заявил, что правительство ослабляет ограничения "так быстро, как мы можем, но не быстрее, чем оправдано"

В правительстве Нидерландов рассказали о плане постепенного выхода страны из карантина, который начнется с 11 мая. Так, с 1 июня возобновят работу рестораны, кафе и музеи, но секс-клубы будут закрыты до сентября.

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Как сообщает со ссылкой на Politico «Европейская правда», о перспективах выхода из карантина рассказал премьер Нидерландов Марк Рютте.

Премьер заявил, что правительство ослабляет ограничения "так быстро, как мы можем, но не быстрее, чем оправданно", добавив, что "осторожность сейчас лучше, чем сожаления потом".

При условии, что случаи коронавируса останутся стабильными, меры будут сокращены следующим образом:

11 мая - парикмахеры, мастера по уходу за ногтями и другие подобные услуги могут открыться снова, при условии, что они работают по предварительной записи и заранее спрашивают клиентов, есть ли у них какие-либо симптомы. Будет разрешено заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе, такими как теннис и гольф, но соревнования запрещены.

1 июня общественный транспорт будет работать по обычному расписанию, однако ношение маски в транспорте будет обязательным. Средние школы вновь откроются. Рестораны, театры и кинотеатры могут открыть свои двери максимум для 30 человек, которые должны забронировать столик заранее и держаться на расстоянии 1,5 метра.

1 июля - разрешается открывать кемпинги и парки отдыха, в том числе общий душ и туалет. Рестораны, кинотеатры и театры могут вмещать до 100 человек.

1 сентября - все виды спорта, включая контактные виды спорта, и соревнования будут разрешены снова. Сауны, казино смогут открыться. Секс-работникам также будет разрешено возобновить работу.

Раньше ресторан ETEN в Амстердаме (Нидерланды) придумал, как предложить уютную ужин на открытом воздухе в эпоху коронавирус: маленькие стеклянные кабинки, построенные для двух или трех человек на берегу реки.

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