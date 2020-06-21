В мире за сутки подтвердилось почти 130 тысяч новых случаев COVID-19

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.

По состоянию на утро 21 июня во всем мире зафиксировано 8 792 027 случаев заражения коронавирусом – на 128 тысяч больше, чем на утро 20 июня.

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Как свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, на сегодня в мире зафиксировано 464 467 летальных случаев COVID-19. В то же время, 4 365 962 пациенты выздоровели.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США (2 255 119), Бразилии (1 032 913), России (576 162), Индии (410 451) и Великобритании (304 580).

Напомним, по состоянию на утро 21 июня в Украине зафиксировано 36 560 случаев коронавирусной инфекции. За сутки подтвердились 735 новых случаев. 8 пациентов за сутки скончались, всего зафиксировано 1002 летальных случая.

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