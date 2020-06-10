В мире за сутки подтвердилось еще 118 тысяч случаев коронавируса

В США зафиксировали почти два миллиона случаев COVID-19.

По состоянию на утро 10 июня во всем мире зафиксировано 7 237 093 эпизодов заражения коронавирусом. За сутки подтвердилось 118 622 новых случая.

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США). На сегодня жертвами болезни стали 411 177 человек. В то же время, 3 370 369 человек выздоровели.

Первое место по числу выявленных случаев удерживают США (1 979 411 случаев, из них 111 989 - летальные). Второе место – у Бразилии (739 503 случаев, 38 406 - летальные), третье – у РФ (484 630 случаев, 6 134 - летальные).

Ранее команда ученых из Имперского колледжа Лондона пришла к выводу, что жесткий карантин спас в Европе более 3 миллионов жизней.

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