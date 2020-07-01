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В Латвии отменяют обязательное ношение масок в общественном транспорте

10:34, 01 июля 2020
Зарубежные новости
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Теперь использование масок в транспорте является рекомендацией / Фото УНИАН

Правительство Латвии с 1 июля отменяет обязательное ношение масок в общественном транспорте. Теперь использование масок в транспорте является рекомендацией, а не требованием.

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Как сообщает Delfi, кроме этого с августа будет разрешено проведение мероприятий на открытом воздухе с участием до 3 тыс. человек. В настоящее время в таких мероприятиях разрешено участие тысячи человек.

Как отметили в Министерстве здравоохранения Латвии, такие смягчения возможны благодаря хорошей эпидемиологической ситуации и низкой заболеваемости коронавирусом в стране.

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