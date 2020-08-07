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В Китае от чумы умер человек - власти "закрыли" целый район

10:20, 07 августа 2020
Зарубежные новости
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В Баотоу человек умер от чумы

О заболевании со смертельным исходом сообщил местный комитет здравоохранения, пишет Daily Mail.

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В настоящий момент изолированы 35 человек, контактировавших с заболевшим. Их тесты на чуму оказались отрицательными.

Район, где жил погибший, "закрыли", в нем введен режим повышенной эпидемиологической опасности.

Главным источником заражения в данном регионе является употребление в пищу необработанного сырого мяса сурков.

Кишечная форма чумы встречается крайне редко. На фоне высокой температуры и выраженной интоксикации больные жалуются на боли в животе, рвоту с примесью крови и жидкий стул с примесью крови. Без своевременно начатого лечения заболевание заканчивается летально.

Ранее у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая зафиксировали случай заболевания бубонной чумой.

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