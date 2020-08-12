В Киргизии вспышка сибирской язвы

Восемь человек заразились от мяса больного животного.

В Киргизии восемь человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву в Ошскую межобластную объединенную больницу.

Все пациенты - мужчины. Самому младшему из них 17 лет, а самому старшему - 45. Врачи оценивают их состояние как стабильное, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

По данным Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций, у одного пациента диагноз подтвердился лабораторно.

«Все госпитализированы получают соответствующее лечение», - отметили в Минздраве.

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В ходе расследования стало известным, что больные принимали участие в забое и разделке зараженной туши коровы, мясо которой раздали в нескольких селах Ошской области.

«Всего выявлено 285 контактных лиц. Все они получают необходимые препараты, находятся под наблюдением врачей», - прокомментировали в ведомстве.

Как выяснилось, пробы грунта с места забоя скота, которые взяли на исследование, показали положительный результат на сибирскую язву. Сейчас в этом районе создали оперативный штаб по локализации и ликвидации очага заболевания.

Справка УНИАН:сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь. Характеризуется высоким уровнем смертности при отсутствии лечения (до 90%) и может привести к летальному исходу даже в случае оказания медицинской помощи. Основными источниками заражения обычно является крупный рогатый скот, лошади, козы, овцы, верблюды.

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