В Израиле разработали многоразовую защитную маску, которая самоочищается от зарядки для телефона (фото)

Процесс дезинфекции длится 30 минут. В это время маску носить нельзя.

Израильские ученые создали многоразовую защитную маску, которая может самоочищаться с помощью тепла, которое возникает при подключении к зарядке для телефона.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на Reuters.

Процесс дезинфекции длится 30 минут. В это время маску носить нельзя.

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Маска имеет такой же USB-порт, как и зарядка мобильного телефона. После подключения к сети она начинает вырабатывать тепло, которое прогревает внутренние волокна до 70°C. Ученые утверждают, что такой температуры достаточно для уничтожения вирусов.

Израильские ученые отметили, что во время эпидемии имеют спрос одноразовые маски, но они экономически и экологически невыгодны.

Исследователи уже подали патент на маску в США и говорят, что она будет стоить на $1 дороже за одноразовую маску.

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