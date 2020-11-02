В период первой волны эпидемии весной множество похорон в стране откладывались на срок до недели.

В Испании сотрудники домов ритуальных услуг устроили забастовку. Смертность от коронавируса растет, и похоронщики не справляются с нарастающей нагрузкой.

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Как сообщает EwroWeekly News, сотрудники нуждаются в дополнительном персонале на подмогу. Профсоюзы настаивают на необходимости увеличения штата организаций.

Забастовки состоялись в стране 1 ноября – в День всех святых, известный также как День умерших. Испанцы в этот день посещают кладбища и поминают успопших.

Отмечается, что в период первой волны эпидемии коронавируса весной множество похорон в стране откладывались на срок до недели. Из-за возросшего числа похоронных церемоний сотрудники попросту не успевали проводить их.

Сейчас в Испании нарастает вторая волна эпидемии. Число новых случаев заболевания и смертей растет, хотя власть вводит жесткие карантинные меры.

По последним данным, в Испании зафиксировано более 1,1 млн случаев коронавируса. Жертвами эпидемии стали почти 36 тысяч человек.

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Автор: Дмитрий Захаров