В Беларуси зафиксировали почти 50 тысяч инфицированных коронавирусом

Всего в стране было проведено 632 993 тестов на коронавирусную инфекцию.

Число заразившихся Covid-19 в Беларуси выросло на 823 до 49 453, умерших - на 7 до 276.

Об этом сообщил Интерфакс-Запад со ссылкой на данные, полученные в Министерстве здравоохранения страны.

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По информации Минздрава, на 8 июня выздоровели и выписаны 23 880 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19 (на 7 июня - 23 тыс. 647 человек).

Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 233 человека.

По данным министерства, всего в стране было проведено 632 993 теста на коронавирусную инфекцию.

Как сообщал ранее УНИАН, в Беларуси Лукашенко решил не вводить карантинные ограничения. По данным ВОЗ, темпы распространения коронавируса в этой стране одни из самых высоких в Европе.

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