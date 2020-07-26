В Баварии на ферме произошла массовая вспышка COVID-19: среди зараженных - украинцы
23:25, 26 июля 2020Зарубежные новости
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На ферме работают заробитчане из стран Восточной Европы.
Иллюстрация REUTERS
В немецкой Баварии произошла вспышка коронавируса на ферме. Среди инфицированных сезонные рабочие с Украины.
Об этом заявил глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер на брифинге в воскресенье.
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По словам Бумедера, среди больных коронавирусом работники из Венгрии, Болгарии, Румынии и Украины. Всего на ферме обнаружили более 170 случаев.
Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, местные власти закрыли ферму на карантин.
В генконсульстве Украины в Мюнхене заверили, что к ним за помощью украинские заробитчане не обращались.
Как сообщал ранее УНИАН, глава ВОЗ заявил, что "пути возвращения к прежнему образу жизни нет".
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