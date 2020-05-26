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В Австрии врачи впервые пересадили пораженное коронавирусом легкое

09:40, 26 мая 2020
Зарубежные новости
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Врачи описывают операцию как "очень сложную", но успешную \ newsru.co.il

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"Ситуация была безнадежной. Легкое было словно глыба, ничего не осталось", - сообщил руководитель отделения хирургии в венской клинике Вальтер Клепетко передает 112.ua со ссылкой на CNN. Врачи описывают операцию как "очень сложную", но успешную.

45-летняя пациентка заболела коронавирусом восемь недель назад. Ее состояние резко ухудшилось. Если бы не операция, она бы не выжила. В настоящее время она чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Трансплантацию легкого провели в Венском медицинском университете на прошлой неделе. Это была первая в Европе операция подобного рода.

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