В Алабаме устраивают "коронавирусные вечеринки" - первый заболевший получает приз

Местные власти работают над тем, чтобы прекратить подобную практику.

В американском штате Алабама начали проводить специальные «COVID-19 вечеринки» с соревновательным элементом. На них специально приглашают больных с коронавирусом, а первый заразившийся там здоровый человек получает денежный приз.

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Об этом со ссылкой на местные власти сообщает CNN. Так, несколько подобных вечеринок состоялись в округе Таскалуса. На них намеренно приглашали инфицированных. Сначала речь шла о слухах, но информацию о подобных вечеринках подтвердили чиновники чрезвычайных служб и врачи.

Местные власти работают над тем, чтобы прекратить подобную практику. Кроме того, местных жителей обязали носить маски.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки, где в последнее время стремительно растет количество новых пациентов с коронавирусом, зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки.

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