Ученые нашли эффективный способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

Группа исследователей провела эксперимент: они обрабатывали загрязненные вирусом материал различными дозами ультрафиолетового излучения ламп Signify и оценивали, как быстро проходил процесс инактивации вируса.

Ультрафиолетовое излучение специальных ламп эффективно уничтожает коронавирус SARS-CoV-2 за 25 секунд.

Это подтвердили исследования, проведенные Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify – одним из лидеров в области освещения, пишет 24 канал.

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Группа исследователей провела эксперимент: они обрабатывали загрязненные вирусом материал различными дозами ультрафиолетового излучения ламп Signify и оценивали, как быстро проходил процесс инактивации вируса.

При дозировке 5 мДж / см2 распространения вируса SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 мДж / см2 вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд.

"Мы очень рады этим выводам и надеемся, что это ускорит разработку продуктов, которые могут помочь ограничить распространение COVID-19", – отметили ученые.

Signify является лидером в источниках ультрафиолетового излучения и уже более 35 лет занимает передовые позиции ультрафиолетовых технологий.

Означает ли это, что солнце тоже уничтожит вирус?

Большая часть ультрафиолетовых лучей солнца принадлежать к подтипу UVA, именно они вызывают загар у человека. Ранее наука доказала, что этот подтип не опасен для вирусов.

С другой стороны, ультрафиолетовый спектр UVC сильно влияет на разный генетический материал и вирусные клетки, поэтому УФ-лампы часто используют для стерилизации. Но именно этой части спектра в солнечных лучах и нет.

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