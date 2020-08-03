В Эстонии почти два десятка украинских заробитчан нарушили самоизоляцию

Теперь им могут грозить штраф, депортация либо уголовные дела.

Эстонские правоохранители заявляют, что подозревают 17 украинских заробитчан в нарушении режима самоизоляции.

Как сообщает портал ERR, в ходе проведенной Департаментом здоровья и Департаментом полиции и погранохраны совместной проверки выяснилось, что украинцы, прилетевшие 21 июля спецрейсом в Эстонию, 46 раз нарушили правила самоизоляции. Министр внутренних дел Март Хельме считает, что нарушившие правила самоизоляции и их работодатели должны быть наказаны по всей строгости закона.

Условием въезда украинцев в Эстонию была обязанность работодателя организовать их самоизоляцию, напомнили в пресс-службе МВД республики.

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Однако в ходе проверки выяснилось, что правила самоизоляции в разном виде были нарушены 46 раз. В том числе были обоснованные подозрения, что 17 человек, которым следовало находиться в самоизоляции, работали.

"Это безответственное поведение, поскольку оно может принести предприятиям и всему народу серьезный ущерб, если мы начнем снова вводить ограничения. Covid-19 вновь поднимает голову, и мы должны делать все, чтобы уменьшить его распространение. Поэтому нарушителей правил самоизоляции следует призвать к ответу", - прокомментировал глава МВД Март Хельме.

В отношении прибывших в Эстонию иностранцев Департамент полиции и погранохраны за нарушение правил самоизоляции может применить различные санкции.

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"Можно выслать иностранца из Эстонии, наказать работодателя штрафом до 32 000 евро или начать уголовное дело за распространение инфекционных болезней. Государство не должно толерантно относиться к подобным нарушениям и безответственному поведению", - подчеркнул Хельме.

И Департамент полиции и погранохраны уже начал деятельность в этом направлении.

Есть рычаги воздействия и у Департамента здоровья, который может назначить жителям Эстонии и прибывшим в Эстонию иностранцам штраф до 9600 евро и начать дело о проступке за нарушение правил карантина. "Жду, что Департамент здоровья в этом случае будет действовать жестко", - отметил министр.

Спецрейсом в Эстонию 21 июля прилетели 145 украинцев, которые были обязаны провести 14 дней в самоизоляции.

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