Ученые заявили, что кофе меняет чувство вкуса у людей

Исследователи обнаружили, что на обоняние кофе не влияло, а вот на чувство вкуса да

Сладкая пища кажется еще слаще, если употреблять ее с чашечкой кофе. К такому выводу пришли ученые из Орхусского университета, опубликовав исследование в журнале Foods.

Читайте такжеУченые установили, что кофеин может замедлить набор веса

В работе 156 испытуемых тестировали свое обоняние и чувство вкуса до и после употребления кофе. Исследователи обнаружили, что на обоняние кофе не влияло, а вот на чувство вкуса да, передает medikforum.

«Люди после употребления кофе становились более чувствительными к сладости и менее чувствительными к горечи», - говорит доцент Орхусского университета Александр Вик Фьельдстад, который принимал участие в проведении исследования.

Что интересно, ученые провели повторное тестирование с кофе без кофеина и результат был тем же. Соответственно, эффект усиления не принадлежит этому веществу.

По словам Фьельдстада, эти результаты могут дать лучшее понимание того, как работают вкусовые рецепторы человека.