Ученые выявили особую пользу картофеля для человека

Испытание показало: у добровольцев, дополнительно употреблявших картофельный белок, мышечная ткань стала активно производить миофибриллярные белки, улучившие функцию скелетных мышц.

Картофель оказался полезнее для человеческого тела, чем казалось раньше, благодаря содержанию особого белка. Его потребление улучшает состояние мышц, установили исследователи из Канады.

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Как сообщает MedikForum, канадскими учеными, представляющими Университет Мак-Мастер, была выявлена особая польза картофеля для тела. Специалисты заявили, что продукт способен поддерживать работу мышц не хуже животного белка.

Научные работники провели эксперимент с участием 24 молодых здоровых женщин возрастом от 18 до 24 лет, которых они случайным образом разделили на две группы. Одна в течение 14 дней получала дополнительно два раза в сутки по 25 граммов изолята картофельного белка в виде пудинга, другая его не получала. До начала эксперимента питание участниц было нормальным, они не испытывали дефицита белка.

Испытание показало: у добровольцев, дополнительно употреблявших картофельный белок, мышечная ткань стала активно производить миофибриллярные белки, улучившие функцию скелетных мышц.

Считалось, что только животный белок может хорошо укреплять мышечную массу, растительный ему значительно уступает. Однако, заявили исследователи, полученные данные говорят, что белок, содержащийся в картофеле, полезен для мышц тела не менее животного.

«Картофель оказался полезнее, чем мы думали. Корнеплод содержит, помимо крахмала, высококачественный растительный белок, позволяющий поддерживать работу мышц», - отметили авторы работы.