Ученые выяснили, почему некоторым людям для сна хватает всего пяти часов
За продолжительность сна отвечает определенный ген, который решает, когда человек должен проснуться.
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В мире существует небольшой процент людей, которым для того, чтобы выспаться достаточно всего нескольких часов. При этом они чувствуют себя вполне отдохнувшими и способны вести активный образ жизни, пишет medikforum.
Как выяснилось, благодарить за это люди должны мутацию гена hDEC2, который следит за тем, сколько человеку отпустить времени на отдых и как скоро он должен проснуться.
Профессор неврологии в Университете Калифорнии Ин-Хуэй Фу, считает, что в будущем такая мутация случится и у всего остального человечества, в результате чего человек научится контролировать свой режим сна.
При этом профессор не знает точно, какие последствия оказывает подобная мутация на общее здоровье человека и не наносит ли малое количество сна вреда организму.
Традиционно считается, что для полноценного отдыха взрослому человеку необходимо спать не менее шести часов. В идеале ночной отдых должен составлять восемь часов. В процессе сна человек не просто отдыхает, он усваивает и перерабатывает набранную за день информацию. При этом активизируется его иммунитет. Замечено, что если организм не получает возможности полноценно выспаться, то сознание теряет ясность, а нервная система перенапрягается. Это чревато стрессами и срывами.
Ранее сотрудники Эдинбургского университета (Шотландия) и Университета Людвига-Максимилиана (Мюнхен, Германия) выяснили, что повышенная сонливость – это не только следствие переутомляемости. Как оказалось, многие из нас недосыпают, так как на полноценный сон каждому человеку нужно определенное количество времени, объем которого закладывается на генетическом уровне.