Ученые выяснили, что грязный воздух приводит к замедлению физического развития детей

В целом результаты исследования ученых говорят о том, что воздействие грязного воздуха на плод имеет длительные последствия.

Новое исследование, проведенное Барселонским институтом глобального здравоохранения (ISGlobal), выявило связь между воздействием грязного воздуха во время беременности и задержками физического роста ребенка в первые годы жизни.

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Испанское исследование проанализировало данные более чем 1700 пар мать-ребенок из Астурии, Гипускоа, Сабаделя и Валенсии, которые были включены в когортное исследование, посвященное детству и влиянию окружающей среды на него, передает medikforum. Ученые оценили воздействие диоксида азота и мелких твердых частиц в городах в течение первого триместра беременности. Индекс массы тела детей фиксировался с рождения и до четырехлетнего возраста.

Результаты показали, что большее воздействие мелких твердых частиц в течение первого триместра беременности было связано с более высоким риском снижения массы тела и индекса массы тела в возрасте четырех лет. Результаты воздействия диоксида азота были аналогичными, но не имели статистической значимости.

«Это исследование предполагает, что воздействие грязного воздуха во время беременности может быть связано с задержками физического роста в первые годы жизни», - отмечает Серена Фоссати, ведущий автор исследования. «Наши результаты говорят о том, что воздействие грязного воздуха на плод имеет длительные последствия».