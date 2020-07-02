Ученые выяснили, почему COVID-19 вызывает инсульты

Это очень важное открытие, объясняющее один из самых опасных механизмов развития болезни.

Ученые Университета Юты обнаружили, что коронавирус провоцирует гиперактивность клеток, вызывающих сворачиваемость крови. Это очень важное открытие, объясняющее один из самых опасных механизмов развития болезни.

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Гиперактивность клеток в крови, вызывающих тромбы, может быть причиной инсультов и инфарктов у пациентов с COVID-19, как полагают ученые из США. Они совершили важное открытие, сравнивая кровь 82 человек. Половина из них имели положительный диагноз на коронавирус - именно в этой категории клетки крови тромбоциты, которые и сворачиваются, были гораздо более активны, сообщает medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

В ходе экспериментов в чашках Петри тромбоциты «склеивались» вместе гораздо быстрее. Это тот самый патологический процесс, приводящий к возникновению тромбов. Вызванное вирусом воспаление, вероятней всего, способствует изменениям в работе тромбоцитов, как полагают ученые. Их открытие может повлиять на методы лечения коронавируса у пациентов, имеющих высокий риск развития тромбов. По статистике, до 30% госпитализированных больных с COVID-19 сталкиваются с тромбами в качестве осложнения коронавируса. И только теперь врачи начинают понимать, почему это происходит.

Хотя коронавирус в большинстве случаев вызывает преимущественно отказ респираторной системы, у него наблюдается и целый ряд разрушительных воздействий на другие органы. Тромбоз - образование в артериях и венах смертельно опасных сгустков крови. Если кровь не поступает в сердце из-за тромбоза, это провоцирует инфаркт, в случае тромба в мозге произойдет инсульт, а в лёгких - лёгочная эмболия.

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