Ученые выяснили, что мозг воспринимает новые впечатления как счастье

Результаты исследования показывают, что люди чувствуют себя счастливее, когда у них больше разнообразия в повседневной жизни, когда они посещают новые места.

Психологи из США обнаружили, что новые впечатления и положительный опыт вызывают в мозге человека повышенную активность, аналогичную той, что связана с ощущением счастья.

Читайте такжеСплетничание повышает у женщин уровень гормона семейного счастья - ученые

Исследователи из Нью-Йоркского университета и Университета Майами изучили связь разнообразия в повседневной жизни людей с их эмоциональным состоянием. Люди, которые участвовали в эксперименте в Нью-Йорке и Майами, в течение трех-четырех месяцев отправляли организаторам текстовые сообщения с описанием их эмоционального состояния, а специалисты отслеживали с помощью GPS все их передвижения, сообщает medikforum со ссылкой на журнал Nature Neuroscience.

Оказалось, что в те дни, когда у участников эксперимента было много поездок и посещений большого количества мест в течение дня, они сообщали о себя в более позитивном ключе, используя слова «счастливый», «возбужденный», «внимательный» и «расслабленный». По мнению ученых, такие эпитеты ассоциируются с чувством благополучия.

«Наши результаты показывают, что люди чувствуют себя счастливее, когда у них больше разнообразия в повседневной жизни, когда они посещают новые места и приобретают широкий спектр нового опыта. Скорее всего, существует и обратная связь - ожидание позитивных ощущений может побуждать людей чаще искать этот полезный опыт», - сказала один из авторов исследования, доцент кафедры психологии Кэтрин Хартли.

Такую картину психологи видели в предыдущих исследованиях на животных. Потом исследователи попытались выяснить, как связь между новыми впечатлениями и положительными эмоциями отражается на деятельности мозга. Участники эксперимента регулярно проходили в конце дня обследование в лаборатории методом МРТ.

Выяснилось, что у людей с наиболее сильно проявленными положительными эмоциями, вызванными новым опытом, отмечалась отчетливая корреляция между активностями мозга в гиппокампе и стриатуме. Эти области мозга связаны с обработкой новизны и вознаграждением.