Ученые связали высокую смертность от коронавируса c нехваткой витамина D

Как сообщают ученые, в Италии и Испании, где наблюдается высокий уровень смертности от COVID-19, средний уровень витамина D ниже, чем в большинстве стран Северной Европы.

Новейшее исследование из Университета Энглии Раскин, город Кембридж (Anglia Ruskin University) обнаружило связь между низким и средним уровнем витамина D и высоким числом случаев COVID-19 и смертностью в 20 европейских странах.

Об этом сообщает на своей странице в сети Facebook социальна инициатива Virobnik.ua, ссылаясь на научное издание ScienceDaily.

Как сообщают ученые, в Италии и Испании, где наблюдается высокий уровень смертности от COVID-19, средний уровень витамина D ниже, чем в большинстве стран Северной Европы. Отчасти, это связано с тем, что люди в южной Европе, особенно пожилые, избегают сильного солнца, а пигментация кожи также снижает естественный синтез витамина D.

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В то же время, самые высокие средние уровни витамина D обнаружены в Северной Европе из-за потребления масла печени трески и добавок витамина D и, возможно, меньшего количества избегания солнца. Как известно, скандинавские страны относятся к числу стран с наименьшим количеством случаев заболевания COVID-19 и уровнями смертности на душу населения в Европе.

Предыдущие обсервационные исследования уже показывали связь между низким уровнем витамина D и восприимчивостью к острым инфекциям дыхательных путей. Витамин D модулирует реакцию белых кровяных клеток, предотвращая высвобождение слишком большого количества воспалительных цитокинов. Известно, что вирус COVID-19 вызывает избыток провоспалительных цитокинов.

Несмотря на доказанную связь витамина D и вируса, сообщество Virobnik.ua призывает находиться на солнце умеренное количество времени и указывает в своем посте на лучшие и более безопасные источники витамина D, чем солнечные лучи.

«Мы обнаружили значительную взаимосвязь между низкими и средними уровнями витамина D и числом случаев COVID-19, и особенно показателями смертности от COVID-19 на душу населения в 20 европейских странах. Доказано, что витамин D защищает от острых респираторных инфекций, и пожилые люди, группа с наибольшим дефицитом витамина D наиболее серьезно поражены COVID-19», заявил доктор Ли Смит из Университета Англии Раскин.

*Исследование, проведенное доктором Ли Смитом из Университета Англии Раскин (ARU) и господином Петре Кристианом Или, ведущим урологом больницы им. Королевы Елизаветы Фонда Кинга Линса NHS опубликовано в журнале Aging Clinical and Experimental Research.