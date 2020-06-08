Ученые объяснили, зачем людям нужно есть как можно больше клубники

В ягоде содержится столько витаминов и элементов, что ее можно считать поистине эликсиром для человека.

Гоняясь за новомодными препаратами для похудения, хорошего настроения и от старения люди забывают, что все разработки ученых основаны на природных продуктах, которые можно употреблять в их первозданном виде, что гораздо полезней.

Читайте такжеВрачи посоветовали, как укрепить иммунитет для защиты от коронавируса

К примеру, клубника - как оказалось, эта вкусная ягода помогает сохранить ясность ума. Это доказали ученые лаборатории клеточной микробиологии им. Салка в Ла-Хойе (штат Калифорния США). Они установили, что клубника содержит физетин - вещество, способное бороться с потерей памяти при развивающейся болезни Альцгеймера.

В опытах участвовали почти 122 тыс.и медицинских сестер в возрасте от 30 до 55 лет. С 1976 по 2001 год они раз в четыре года подробно описывали, как часто и что именно они едят. С 1995 года у испытуемых, которые преодолели 70-летний рубеж, оценивалась деятельность когнитивной функции. По окончании эксперимента ученые установили, что женщины, регулярно потребляющие клубнику и голубику, - самые распространенные ягоды в США - значительно отодвинули процесс когнитивной дегенерации, связанной с возрастом. Выяснилось также, что именно клубника замедляет процесс старения на клеточном уровне.

Очень полезна клубника и для мужчин, желающих надолго сохранить свою продуктивную функцию. Как оказалось, устойчивое название эротики “клубничкой”, возникло не просто так. Клубника с успехом заменяет виагру. Уже в XX веке было установлено, что таким свойством клубника обладает благодаря содержащемуся в ней цинку. Он не только повышает сексуальную возбудимость, но и на четверть увеличивает вероятность забеременеть. Кстати, французы перед тем, как отправить молодоженов спать, готовят им клубничный суп со сливками.

В клубнике также содержатся вещества антоцианы - класс флавоноидов, благотворно действующих на сердечную мышцу. Регулярное употребление этих ягод более чем на 30% снижает риск развития сердечного приступа у женщин.

А еще в клубнике содержится пектин способствующий пищеварению и помогающий в борьбе с плохим холестерином. Фолиевая кислота и железо, кальций и фосфор, марганец и калий, которыми также богата клубника, не дадут пасть духом, придадут бодрости, укрепят иммунную систему. Конкретно калию, содержащемуся в этих ягодах, гипертоники обязаны снижением давления.

Клубника не противопоказана даже диабетикам, так как в ней очень низкое содержание сахара. Американские кинозвезды, кстати, частенько практикуют клубничную диету. Благодаря содержащимся в клубнике витаминам С, В и РР эта ягода укрепляет иммунную, нервную и сосудистую системы. Обладая мочегонным эффектом, она снижает отечность. Также клубника полезна при очищении кишечника.

Незаменима клубника и для зрения. Только одна порция ягод содержит более 50 мг витамина С, что соответствует половине ежедневной нормы для человека. Если съедать ежедневно даже половинную норму, это предотвратит помутнение хрусталика и впоследствии избавит от слепоты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram