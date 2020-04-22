Ученые объяснили, почему человек дергается при засыпании

Одной из распространенных причин такого дерганья является дегидратация – недостаточное употребление жидкости, обезвоживание.

В условиях самоизоляции многие могут заметить у себя усилившуюся привычку дергаться или вздрагивать всем телом при засыпании. Этому может способствовать возросшая тревожность, но и она является лишь одним из объяснений, почему так происходит.

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Как сообщает MedikForum, манера дергаться в процессе засыпания не является редкостью, но становясь постоянной, она может усиливать имеющийся невроз, ухудшать качество сна. В публикации издания Express специалисты объяснили, почему человек испытывает что-то вроде судороги, когда погружается в сон, и как перестать это делать.

По их словам, одной из распространенных причин такого дерганья является дегидратация – недостаточное употребление жидкости, обезвоживание. Нехватка влаги в организме негативно влияет на состояние мышц, содействует их спазмам.

Другой фактор – это гипнотические толчки. Они могут возникать при переходе тела от бодрствования ко сну, когда нервная система замедляет свою работу, сердце и дыхание меняют свой ритм. Нервы, ведущие к мышцам, могут несвоевременно отреагировать на это, в результате возникают спазмы, заставляющие человека непроизвольно дергаться.

Согласно еще одной теории, гипнотические толчки формируются как следствие работы мозга, которых с их помощью будит человека, предполагая, что тому грозит некая опасность. Если на фоне коронавирусной пандемии или в связи с изоляцией возрастает нервное напряжение, вздрагивания и дерганье при засыпании, таким образом, могут участиться.

Помимо тревожности, развитию толчков способствуют употребление большого количества кофеина, никотина, физическая активность незадолго до сна, а также его недостаток.

Чтобы человек мог перестать дергаться медики советуют пить достаточно жидкости – от полутора до двух литров воды в течение дня.

Кроме того, перед сном важно полностью расслабляться. Этому могут помочь йога, легкие, плавные упражнения на растяжку.

Эффект релакса дает и принятие ванны с английской солью (также известна как соль Эпсома). Она представляет собой минеральную смесь магния и сульфата, хорошо расслабляет мышцы, снижает уровень психологического напряжения, раздражительности.