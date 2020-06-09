Ученые назвали продукты, которые следует употреблять курильщикам

Ученые советуют курильщикам регулярно употреблять в пищу продукты, содержащие В6 и метионин.

Курильщикам следует употреблять больше продуктов, содержащих витамин В6 и аминокислоту метионин – их содержание в организме любителей табака влияет на подверженность раку легких, показали исследования.

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Как сообщает MedikForum, курильщики, не страдающие от недостатка вышеназванных веществ, имеют более низкий риск развития рака легких, что было установлено Международным агентством по изучению рака. Ученые напоминают: 90% всех случаев рака легких возникает именно из-за курения.

Имеющим эту привычку они советуют регулярно употреблять в пищу продукты, содержащие В6 и метионин, – рыбу (лосось, тунец, сардины, палтус, сельдь), грецкие орехи, арахис, курятину, говяжью печень, цельное зерно, отруби, бананы.

Аргентинские ученыесчитают бананы эффективным средством, снижающим тягу к сигаретам, это дополнительный их плюс для курильщиков. Группа специалистов под руководством профессора Мигеля Видала заключила, что повышенное содержание в продукте витамина В6, калия и магния оказывает существенное влияние на количество выкуриваемых в день сигарет. Курильщики, давно хотевшие бросить курить, длительное время употребляли ежедневно бананы – в итоге их суточное количество выкуриваемых сигарет снизилось в среднем вдвое, некоторые и вовсе бросили курить.

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